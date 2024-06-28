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    Клуб Головина подпишет лучшего бомбардира Евро-2024

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    Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе близок к переходу в «Монако».

    Жорж Микаутадзе
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    Жорж Микаутадзе

    По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Монако» уже есть устная договоренность с футболистом и его окружением.

    Микаутадзе прошлым летом перешел из «Меца» в «Аякс», но через полгода вернулся во французский клуб на правах аренды.

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    • Жорж, как известно, возглавляет список бомбардиров Евро-2024 по итогам группового этапа. Грузинский нападающий забил три гола в трех матчах.

    Отмечается, что «Монако» стремится заключить сделку до завершения чемпионата Европы.

    Transfermarkt оценивает стоимость Микаутадзе в 15 миллионов евро.

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