Клуб Головина подпишет лучшего бомбардира Евро-2024

Нападающий сборной Грузииблизок к переходу в

По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Монако» уже есть устная договоренность с футболистом и его окружением.

Микаутадзе прошлым летом перешел из «Меца» в «Аякс», но через полгода вернулся во французский клуб на правах аренды.

Жорж, как известно, возглавляет список бомбардиров Евро-2024 по итогам группового этапа. Грузинский нападающий забил три гола в трех матчах.

Отмечается, что «Монако» стремится заключить сделку до завершения чемпионата Европы.

Transfermarkt оценивает стоимость Микаутадзе в 15 миллионов евро.