Клуб Головина подпишет лучшего бомбардира Евро-2024

Жорж Микаутадзе Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Фабрицио Романо, у «Монако» уже есть устная договоренность с футболистом и его окружением.
Микаутадзе прошлым летом перешел из «Меца» в «Аякс», но через полгода вернулся во французский клуб на правах аренды.
Жорж, как известно, возглавляет список бомбардиров Евро-2024 по итогам группового этапа. Грузинский нападающий забил три гола в трех матчах.
Отмечается, что «Монако» стремится заключить сделку до завершения чемпионата Европы.
Transfermarkt оценивает стоимость Микаутадзе в 15 миллионов евро.