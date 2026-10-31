1 ноября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Монако». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.10.

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«Париж»

Турнирное положение: «Париж» намерен побороться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает как раз на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Париж» отстает от лидера лишь на три очка. Команда отличилась 13 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив «Лансу» — 1:2.

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До того «Париж» перестрелял «Ренн» — 4:3, а вот поединок с «Лорьяном» завершился коллизией — 0:1. Команда в родных стенах победила дважды кряду.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Париж» на данном этапе не столь стабилен, да и пропускает в среднем аккурат один мяч за матч.

При этом «Париж» является сугубо домашней командой. В четырех матчах в родных стенах она не потерпела ни одного поражения. К тому же шикарно вписался в игру парижан Лассин Синайоко. Малиец уже отличился шестью голами в чемпионате, присовокупив к ним еще четыре ассиста. Машина!

И уж точно парижане постараются закрепиться в зоне еврокубков. Синайоко и компания явно будут максимально активны у ворот соперника.

«Монако»

Турнирное положение: «Монако» в чемпионате выступает вполне продуктивно. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монако» всего на два очка отстает от лидера. Команда забила 11 мячей при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть крепкий «Ренн» — 1:1.

До того «Монако» в Лиге конференций легко переиграл «Фрайбург» — 3:0, а вот чуть ранее был бит «Лорьяном» — 0:1. Команда не проигрывала в двух последних матчах.

Состояние команды: «Монако» ныне весьма нестабилен в плане результатов, зато оборонительные редуты достаточно монолитны.

При этом «Монако» в шести очных поединках с «Парижем» победил три раза при трех поражениях. Плюс шикарный сезон проводит Александр Головин. Правда, результативных действий у россиянина не так много: всего три ассиста.

Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. «Монако» постарается закрепиться в лидирующей группе, вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

На что ставят в матче Париж — Монако Букмекерские коэффициенты на матч Париж — Монако: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Париж» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.30. Ничья — в 3.40, выигрыш «Монако» — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Париж» в последних матчах выглядел не столь выгодно, тогда как «Монако» потенциально способен прибавить.

3.10 Победа «Монако» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Париж» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Победа «Монако» за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Париж» — «Монако» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт