Дешам: Нужно сделать так, чтобы в матче с Бельгией дело не дошло до 11‑метровых

Тренер сборной Францииподелился ожиданиями от матча с Бельгией. Команды разыграют путевку в 1/4 финала Евро.

Игра пройдет 1 июля. Поединок начнется в 19:00 мск.

«Я не буду комментировать то, что мы делали или не делали на утренней тренировке. Я делаю все возможное для того, чтобы выставить на матч команду, которая будет в наилучшей форме и сделает жизнь соперника сложной, а также будет крепко стоять сзади. Мы должны подготовиться к потенциальной серии пенальти. Мы располагаем соответствующей информацией о соперниках, а также знаем, кто на что способен у нас. Но моя задача — сделать так, чтобы дело не дошло до 11‑метровых», — сказал специалист пресс-службе УЕФА.

Франция на Евро еще не проиграла ни одного матча. Бельгийцы уступили на групповом этапе Словакии. Евро-2024 продлится до 14 июля.