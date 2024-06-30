Медведев об Иличе в «Зените»: Ничего, кроме смеха, это не вызывает

Председатель правлениявысказался о возможном переходев питерский клуб.

«Конечно, хочется поблагодарить коллег из СМИ, которые дают такие новости, за внимание к "Зениту". Но одновременно нужно обратить внимание, что столь уважаемые и солидные издания должны хоть иногда задумываться, что именно они публикуют.

Еще раз напомню, что мы слухи не комментируем, но ничего, кроме смеха, эти публикации у нас не вызывают», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Илич выступает в «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А футболист принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи.