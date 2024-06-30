Кальцона: Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса

Главный тренер сборной Словакииподвел итоги матча против Англии (1:2 д.в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса и одного из фаворитов. Мы позволили Англии создать очень мало моментов, мы почти прошли дальше. К сожалению, у нас не получилось. В дополнительное время мы провели половину времени на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Кальцону официальный сайт УЕФА.

По итогам матча сборная Англии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск. Сборная Словакии завершила свое выступление на турнире.