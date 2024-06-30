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    Ламин Ямаль и Альваро МоратаИспания — Грузия. Онлайн
  • 21:37
    • Англия одержала волевую победу над Словакией и вышла в четвертьфинал Евро-2024
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    Кальцона: Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса

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    Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подвел итоги матча против Англии (1:2 д.в.) в 1/8 финала Евро-2024.

    Франческо Кальцона
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    Франческо Кальцона

    «Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса и одного из фаворитов. Мы позволили Англии создать очень мало моментов, мы почти прошли дальше. К сожалению, у нас не получилось. В дополнительное время мы провели половину времени на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Кальцону официальный сайт УЕФА.

    По итогам матча сборная Англии пробилась в 1/4 финала Евро-2024, где встретится со Швейцарией 6-го июля в 19:00 мск. Сборная Словакии завершила свое выступление на турнире.

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