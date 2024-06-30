Де Лигт готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Маттейс де Лигт Фото: globallookpress.com
По данным источника, представители английского клуба связались с агентом игрока для согласования деталей контракта. Сам де Лигт не против продолжить карьеру в «МЮ».
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб может потребовать за игрока 70 миллионов евро.
Де Лигт выступает за «Баварию» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.