Маттеус назвал Забитцера лучшим игроком Евро-2024

Известный в прошлом немецкий футболистрассказал, кого считает лучшим футболистом на этом Евро-2024.

«Мой игрок турнира на данный момент — Марсель Забитцер. Я видел его игру вживую в Берлине во время победы Австрии над Голландией со счетом 3:2.

Его скорость, легкость, изящество, то, как он взаимодействует с партнерами, как работает в защите, скорость, с которой он продвигает мяч — я редко видел его таким в "Дортмунде".

Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1.

Эта команда делает и выполняет то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника.

Что примечательно, даже игроки из австрийской лиги, у которых мало международного опыта, впечатляют. Это доставляет удовольствие», — цитирует Маттеуса Sport.