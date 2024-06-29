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    Маттеус назвал Забитцера лучшим игроком Евро-2024

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    Известный в прошлом немецкий футболист Лотар Маттеус рассказал, кого считает лучшим футболистом на этом Евро-2024.

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Мой игрок турнира на данный момент — Марсель Забитцер. Я видел его игру вживую в Берлине во время победы Австрии над Голландией со счетом 3:2.

    Его скорость, легкость, изящество, то, как он взаимодействует с партнерами, как работает в защите, скорость, с которой он продвигает мяч — я редко видел его таким в "Дортмунде".

    Забитцер выделяется в этой впечатляющей австрийской команде. Они финишировали выше Франции и Нидерландов и не выглядели хуже во время поражения от Франции со счетом 0:1.

    Эта команда делает и выполняет то, чего не делают голландцы и французы: скорость с мячом и без него. Это стиль Ральфа Рангника.

    Что примечательно, даже игроки из австрийской лиги, у которых мало международного опыта, впечатляют. Это доставляет удовольствие», — цитирует Маттеуса Sport.

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