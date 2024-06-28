Фоден вернется в расположение сборной Англии 28 июня

Нападающий сборной Англиивернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня, сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист возвращался в Великобританию из-за семейных обстоятельств, а именно рождения третьего ребенка.

Ожидается, что вингер присоединится к команде к закрытой тренировке перед игрой со сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024. Встреча пройдет 30 июня. Начало — в 19:00 мск.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

На чемпионате Европы в Германии Фоден выходил в стартовом составе во всех трех матчах группового турнира — против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0).