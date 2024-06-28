ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Выиграет ли Германия домашний турнир?Пан или пропал. Почему Франция, Англия, Испания и все остальные выиграют (или нет) Евро-2024
    Все новости спорта

    Фоден вернется в расположение сборной Англии 28 июня

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Нападающий сборной Англии Фил Фоден вернется в расположение национальной команды в пятницу, 28 июня, сообщает Sky Sports.

    Фил Фоден
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фил Фоден

    По информации источника, футболист возвращался в Великобританию из-за семейных обстоятельств, а именно рождения третьего ребенка.

    Ожидается, что вингер присоединится к команде к закрытой тренировке перед игрой со сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024. Встреча пройдет 30 июня. Начало — в 19:00 мск.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    На чемпионате Европы в Германии Фоден выходил в стартовом составе во всех трех матчах группового турнира — против Сербии (1:0), Дании (1:1) и Словении (0:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Основное время закончится вничью?
  • Швейцария — Италия. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Оппоненты вновь огорчат друг друга?
  • Германия — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Одержит ли Бразилия свою первую победу?
  • Парагвай — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 28 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Германия — Дания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Парагвай — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шнайдер — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Джабб — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч БАТЭ — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Астана — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры