Кейн: Англия ставила цель быть наверху в группе — так и получилось

Капитан сборной Англиипрокомментировал ничью со Словенией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжелая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными.

Ребята вышли на замену очень хорошо. Они сохранили темп игры, переведя ее в другое измерение, — это то, что нам нужно. А нужно нам, чтобы каждый игрок вносил вклад всякий раз, как только получает свои минуты на поле. Они и делают так все это время», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

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Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.