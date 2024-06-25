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    Неймар: Многие футболисты сборной Бразилии могут играть лучше

    Футбол Календарь Кубка Америки-2024 Кубок Америки 2024 Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики
    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар обратился к футболистам сборной Бразилии после ничейного результата в матче Кубка Америки-2024 с Коста-Рикой (0:0).

    Неймар
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    Неймар

    «Когда мы находимся на поле, мы, очевидно, хотим сделать всё возможное. Но бывает день, когда сделать что-то просто не получается. Быть футболистом — это быть субъектом внимания. Каждое твоё действие оценивают с большим вниманием. Но все мы, бразильцы, мечтаем играть за сборную.

    Сегодня я был болельщиком, который очень расстроился, но я никогда не перестану поддерживать Бразилию. Эта игра завершилась, готовьтесь к следующей, выложитесь без остатка. Я прекрасно понимаю, что многие футболисты сборной могут играть лучше. Ради всех нас, ради своих семей. Ради Бразилии», — написал Неймар в социальных сетях.

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    • После этого матча Бразилия занимает 2-е место в своей группе после 1-го тура с 1-м очком в активе. В следующем поединке сборная сыграет против Парагвая 29-го июня.

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