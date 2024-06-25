Неймар: Многие футболисты сборной Бразилии могут играть лучше

Нападающийобратился к футболистам сборнойпосле ничейного результата в матче Кубка Америки-2024 с(0:0).

«Когда мы находимся на поле, мы, очевидно, хотим сделать всё возможное. Но бывает день, когда сделать что-то просто не получается. Быть футболистом — это быть субъектом внимания. Каждое твоё действие оценивают с большим вниманием. Но все мы, бразильцы, мечтаем играть за сборную.

Сегодня я был болельщиком, который очень расстроился, но я никогда не перестану поддерживать Бразилию. Эта игра завершилась, готовьтесь к следующей, выложитесь без остатка. Я прекрасно понимаю, что многие футболисты сборной могут играть лучше. Ради всех нас, ради своих семей. Ради Бразилии», — написал Неймар в социальных сетях.

После этого матча Бразилия занимает 2-е место в своей группе после 1-го тура с 1-м очком в активе. В следующем поединке сборная сыграет против Парагвая 29-го июня.