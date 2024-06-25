Тренер Хорватии после матча с Италией обвинил арбитра в пропущенном голе

Главный тренер сборной Хорватиипосле матча с Италией (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024 раскритиковал арбитра

Маккели добавил к основному времени восемь минут. Итальянцы забили ответный гол на 98-й минуте.

«Конечно, арбитр повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут.

Я уже на протяжении пяти лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю — это брошенные на ветер слова.

В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?», — приводит слова Далича Jutarnji List.

Напомним, сборная Хорватии с двумя очками заняла третье место в группе.