ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича
  • 09:19
    • «Флорида» впервые в истории выиграла Кубок Стэнли
  • 09:12
    • Бразилия разошлась миром с Коста-Рикой, Колумбия победила Парагвай
  • 12:01
    • «Марсель» сообщил о договоренности с Де Дзерби
    Все новости спорта

    Тренер Хорватии после матча с Италией обвинил арбитра в пропущенном голе

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Хорватии Сборная Италии Футбол Италии Евро-2024
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич после матча с Италией (1:1) в третьем туре группового этапа Евро-2024 раскритиковал арбитра Данни Маккели.

    Златко Далич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златко Далич

    Маккели добавил к основному времени восемь минут. Итальянцы забили ответный гол на 98-й минуте.

    «Конечно, арбитр повлиял на результат. Не знаю, где арбитр взял эти 8 добавленных минут.

    Я уже на протяжении пяти лет говорю о поведении УЕФА и ФИФА, но никто не прислушивается, и я выгляжу нелепо. Мы все ничтожны по сравнению с ними, и все, что я говорю — это брошенные на ветер слова.

  • Дневник Евро-2024. Второй шанс Италии, непобедимые испанцы и драма Модрича
  • О главных событиях одиннадцатого игрового дня на чемпионате Европы по футболу в Германии
  • Сегодня

    • В добавленное время не может быть 8 минут. Это ж сколько нужно фолов и остановок игры, чтобы набралось столько времени?», — приводит слова Далича Jutarnji List.

    Напомним, сборная Хорватии с двумя очками заняла третье место в группе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Голов будет в достатке
  • Дания — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
  • Голевого изобилия не избежать?!
  • Нидерланды — Австрия. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Давайте поставим на минимализм!
  • Франция — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Дания — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Нидерланды — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Франция — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Англия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Грузия — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Словакия — Румыния
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Чехия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры