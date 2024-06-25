Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе воспитанника «Челси»

Викторьен Ангбан Фото: globallookpress.com
«Мы арендовали Ангбана на год с возможностью выкупа футболиста.
Детали называть не будем, в договоре есть масса разных запятых и "но", это связано в силу многих причин, связанных с состоянием здоровья футболиста и возможностей.
Викторьен будет играть этот сезон в Махачкале», — сказал Гаджиев, слова которого приводит Sport24.
Ангбан является воспитанником «Челси». В 2021 году «Сочи» приобрел ивуарийского футболиста у французского «Меца» за четыре миллиона евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Ангбана в 800 тысяч евро.