Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе воспитанника «Челси»

Полузащитник «Сочи»перешел в махачкалинское. Об этом сообщил президент «Динамо» Гаджи Гаджиев.

«Мы арендовали Ангбана на год с возможностью выкупа футболиста.

Детали называть не будем, в договоре есть масса разных запятых и "но", это связано в силу многих причин, связанных с состоянием здоровья футболиста и возможностей.

Викторьен будет играть этот сезон в Махачкале», — сказал Гаджиев, слова которого приводит Sport24.

Ангбан является воспитанником «Челси». В 2021 году «Сочи» приобрел ивуарийского футболиста у французского «Меца» за четыре миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Ангбана в 800 тысяч евро.