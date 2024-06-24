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    Хорватия — Италия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Евро-2024 Хорватия — Италия

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    Сборные Хорватии и Италии сыграют между собой в матче третьего тура группы B. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Матч состоится в Лейпциге и начнется в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    Хорватия

    Сборная Хорватии набрала лишь одно очко в двух турах и находится на грани вылета с Евро-2024. Для того, чтобы выйти в плей-офф со второго места, «шашечным» обязательно нужно обыгрывать Италию, а также болеть за Испанию, чтобы та не проиграла Албании.

    Матч первого тура завершился для сборной Хорватии разгромом от Испании (0:3). Подопечные Златко Далича провалили первый тайм, пропустив трижды в свои ворота. В концовке второй половины хорваты имели шанс размочить счет, но Петкович не смог реализовать пенальти.

    Во втором туре сборная Хорватии встречалась с албанцами и пропустила гол уже на 11-й минуте. «Шашечные» опомнились только в заключительную четверть второго тайма, забив дважды за пару минут, поведя в счете. Правда довести дело до победы хорваты так и не смогли, на 95-й минуте албанцы оформили второй гол, зафиксировав итоговые 2:2.

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    Италия

    Действующие чемпионы Европы занимают вторую строчку в группе B, набрав 3 очка в двух матчах. Ничья с Хорватией в заключительном туре обеспечит Италии выход в плей-офф.

    Подопечные Лучано Спаллетти начали групповой этап с победы над Албанией (2:1). Италия заработала три очка в волевом стиле, пропустив уже на 22-й секунде от Байрами, который стал автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Однако это нисколько не смутило итальянцев. К 11-й минуте Бастони сравнял счет, на 16-й минуте Барелла установил окончательный счет — 2:1.

    Матч второго тура против сборной Испании получился для итальянцев одним из самых худших по качеству за последнее время. Действующие чемпионы Европы практически всю встречу просидели в обороне и только лишь Доннарумма спас свою сборную от крупного поражения — 0:1.

    Личные встречи

    Сборная Италии ни разу не обыгрывала Хорватию в очных матчах. «Шашечные» одержали три победы и еще в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Хорватия — Италия с коэффициентом 3.18.

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