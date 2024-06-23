Эгаш Касинтура: Бердыев — великий тренер

Лидер махачкалинского «Динамо»вспомнил полугодичный период работы под началом

«Был ли уход Бердыева сложным моментом в сезоне? Да, для всей команды это было неожиданно. Всё шло хорошо, мы были на первом месте, впереди много времени отработать все его требования. И в этот момент он уходит… Честно, в первые два-три дня после его ухода и назначения Биджиева было сложно в психологическом плане.

Но хорошо, что мы это преодолели. Понимали, что надо двигаться дальше. В футболе от такого никто не застрахован. Тренеры приходят и уходят. Главное — что команда остаётся. Курбан Бекиевич — великий тренер. После работы с ним я понял, почему он так велик, почему достиг всех своих выдающихся результатов», — сказал Касинтура «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам прошлого сезона махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории завоевало право играть в РПЛ. Команда начинала сезон при Курбане Бердыева, а завершила при Хасанби Биджиеве.