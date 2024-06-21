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    Левандовский не выйдет в стартовом составе Польши на матч с Австрией

    Польша — Австрия: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы сборных Польши и Австрии на матч группового этапа Евро-2024.

    Роберт Левандовский — нападающий сборной Польши
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    Роберт Левандовский — нападающий сборной Польши

    Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш, Петровски, Франковски, Зелиньски, Пентек, Букса.

    Австрия: Пенц, Пош, Траунер, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 21-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 1-го тура Польша занимает 3-е место в своей группе, не набрав ни одного очка. Австрия располагается на 4-й позиции также без набранных баллов.

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