Польша — Австрия: составы, коэффициенты, прогноз

Роберт Левандовский — нападающий сборной Польши Фото: globallookpress.com
Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш, Петровски, Франковски, Зелиньски, Пентек, Букса.
Австрия: Пенц, Пош, Траунер, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.
Матч между этими командами стартует сегодня, 21-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.
После 1-го тура Польша занимает 3-е место в своей группе, не набрав ни одного очка. Австрия располагается на 4-й позиции также без набранных баллов.