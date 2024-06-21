Польша — Австрия: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы сборныхна матч группового этапа Евро-2024.

Польша: Щенсны, Кивер, Давидович, Беднарек, Залевски, Слиш, Петровски, Франковски, Зелиньски, Пентек, Букса.

Австрия: Пенц, Пош, Траунер, Линхарт, Мвене, Зайвальд, Гриллич, Баумгартнер, Лаймер, Забитцер, Арнаутович.

Матч между этими командами стартует сегодня, 21-го июня в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 1-го тура Польша занимает 3-е место в своей группе, не набрав ни одного очка. Австрия располагается на 4-й позиции также без набранных баллов.