Экс-нападающий «МЮ» и «Реала» возглавит «Бернли»

Руд ван Нистелрой Фото: globallookpress.com
По информации De Telegraaf, в ближайшее время нидерландский специалист возглавит «Бернли».
Ван Нистелрой заменит в английском клубе Венсана Компани, который вскоре после завершения сезона возглавил мюнхенскую «Баварию».
В сезоне-2022/2023 ван Нистелрой возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.
Напомним, «Бернли» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из английской Премьер-лиги.