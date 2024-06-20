ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт УиттакерУиттакер сразится с Алискеровым, Павлович подерется против Волкова. Анонс карда UFC Saudi Arabia
    Все новости спорта

    Экс-нападающий «МЮ» и «Реала» возглавит «Бернли»

    Футбол Бернли Чемпионшип Футбол Англии
    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой продолжит тренерскую карьеру в английском Чемпионшипе.

    Руд ван Нистелрой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руд ван Нистелрой

    По информации De Telegraaf, в ближайшее время нидерландский специалист возглавит «Бернли».

    Ван Нистелрой заменит в английском клубе Венсана Компани, который вскоре после завершения сезона возглавил мюнхенскую «Баварию».

    В сезоне-2022/2023 ван Нистелрой возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

  • Энцо Мареска: Рос с Де Дзерби, играл как Гаскойн, учился у Гвардиолы, сменит Почеттино
  • Представляем нового тренера лондонского «Челси»
  • 28/05/2024

    • Напомним, «Бернли» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из английской Премьер-лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ставим на голевое изобилие!
  • Испания — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Поединок во Франкфурте обещает быть голевым
  • Дания — Англия. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Как Аргентина начнет защиту титула?
  • Аргентина — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 20 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Дания — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словения — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нидерланды — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Словакия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Польша — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры