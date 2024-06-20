Экс-нападающий «МЮ» и «Реала» возглавит «Бернли»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала»продолжит тренерскую карьеру в английском Чемпионшипе.

По информации De Telegraaf, в ближайшее время нидерландский специалист возглавит «Бернли».

Ван Нистелрой заменит в английском клубе Венсана Компани, который вскоре после завершения сезона возглавил мюнхенскую «Баварию».

В сезоне-2022/2023 ван Нистелрой возглавлял ПСВ Эйндховен. Вместе с ним команда выиграла Кубок и Суперкубок Нидерландов, а также заняла второе место в Эредивизи.

Напомним, «Бернли» по итогам сезона-2023/2024 вылетел из английской Премьер-лиги.