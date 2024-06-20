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    Саутгейт оценил игру сборной Англии без Фодена

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал несексуальной игру национальной команды без вклада полузащитника Филипа Фодена.

    Гарет Саутгейт
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    Гарет Саутгейт

    «Без вклада Фила, без его работы с мячом… Я знаю, как это прозвучит, но выглядит такая игра не самой сексуальной. И я не думаю, что без него мы бы выиграли у Сербии. Фил проделал невероятную работу для команды», — приводит слова Саутгейта The Sun.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Напомним, матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Англии и Сербии состоялся в воскресенье, 16 июня. Команды играли на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток раздался в 22:00 мск. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Англии.

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