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    Дания и Англия назвали стартовые составы команд на матч Евро-2024

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    20 июня матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встретятся сборные Дании и Англии. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Матч рассудит Артур Суареш Диаш из Португалии. Начало — в 19:00 мск.

    Стартовые составы:

    Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Кристиансен, Мехле, Хёйберг, Юльманн, Эриксен, Винд, Хойлунд.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

    Прогноз на матч между Данией и Англией доступен по ссылке.

    В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

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