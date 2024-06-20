Дания и Англия назвали стартовые составы команд на матч Евро-2024

20 июня матче 2-го тура группы С чемпионата Европы встретятся сборные. Команды будут играть на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте (Германия).

Матч рассудит Артур Суареш Диаш из Португалии. Начало — в 19:00 мск.

Стартовые составы:

Дания: Шмейхель, Андерсен, Кристенсен, Вестегор, Кристиансен, Мехле, Хёйберг, Юльманн, Эриксен, Винд, Хойлунд.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Александер-Арнольд, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Прогноз на матч между Данией и Англией доступен по ссылке.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы сборная Дании сыграла вничью со Словенией со счётом 1:1, а национальная команда Англии победила Сербию — 1:0

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.