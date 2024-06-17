ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила СамсоноваТитул Самсоновой, новая надежда Великобритании, топовый Де Минор и планы Надаля
    Все новости спорта

    Аршавин оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил перспективы национальной команды Англии на чемпионате Европы — 2024 после победы «трёх львов» в 1-м туре над Сербией со счётом 1:0.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    Англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

    «Все расклады перед матчем говорили о том, что сборная Англии в порядке, очень хорошее нападение. Предсказывали много голов. Я бы отметил ментальный момент, англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы, понимая, что Англия — один из фаворитов этого первенства, сразу отошли назад.

    По течению турнира англичане разгонятся. Россыпь звёзд в атаке позволит им пройти очень далеко. В первом матче только Беллингем выглядел более или менее. В начале матча он вообще был в порядке», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

    Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?
  • Бельгия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?
  • Румыния — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.92
  • Экспресс дня 17 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бельгия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Турция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Португалия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хуркач — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры