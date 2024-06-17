Аршавин оценил перспективы сборной Англии на Евро-2024

Бывший футболист сборной Россииоценил перспективы национальной команды Англии на чемпионате Европы — 2024 после победы «трёх львов» в 1-м туре над Сербией со счётом 1:0.

Англичанин Джуд Беллингем стал автором победного гола для своей команды в этом матче.

«Все расклады перед матчем говорили о том, что сборная Англии в порядке, очень хорошее нападение. Предсказывали много голов. Я бы отметил ментальный момент, англичане вышли с мыслью, что они сильные. А сербы, понимая, что Англия — один из фаворитов этого первенства, сразу отошли назад.

По течению турнира англичане разгонятся. Россыпь звёзд в атаке позволит им пройти очень далеко. В первом матче только Беллингем выглядел более или менее. В начале матча он вообще был в порядке», — сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В следующем матче сборная Англии встретится с национальной командой Дании. Сербия проведёт матч со Словакией. Обе игры пройдут 20 июня.

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии.