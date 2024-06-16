Семшов: Евро-2024 выиграет Германия или Франция

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о фаворитах Евро-2024.

«Для меня фаворит номер один — Германия, сборная Франции — номер два. Считаю, что кто‑то из них выиграет титул.

Испания даже после победы над Хорватией для меня не фаворит. Опять же слабая игра Хорватии на фоне Испании. Если Испания попадет под более сильную сборную, где нужно будет не только владеть мячом, но и отбирать, то у них могут быть проблемы.

У Испании есть молодые футболисты, которые еще психологически неустойчивы: могут сыграть, а могут не сыграть.

Это не та сборная, которая была в 2008, 2010 и 2012 годах. Сейчас накладывается поколение на поколение и все время составы меняются. Это небольшой минус Испании», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».