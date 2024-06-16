Рафинья ответил Мбаппе по поводу того, что Евро сложнее чемпионата мира

Вингер сборной Бразилии и «Барселоны»отреагировал на слова нападающего французской национальной команды, заявившего, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.

«К несчастью для него и к счастью для нас, он проиграл чемпионат мира именно команде из Южной Америки.

Я хотел бы, чтобы европейские команды играли в отборочном турнире в Южной Америке на тех же полях, на которые выходим мы. Тогда я посмотрю, легко это или сложно.

Каждый говорит то, что думает. Это мнение Мбаппе, и я не могу изменить его», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

В финале чемпионата мира 2022 года сборная Франции уступила аргентинской национальной команде (3:3, 4:2 пен.).