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    Рафинья ответил Мбаппе по поводу того, что Евро сложнее чемпионата мира

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    Вингер сборной Бразилии и «Барселоны» Рафинья отреагировал на слова нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, заявившего, что чемпионат Европы более сложный турнир, чем чемпионат мира.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «К несчастью для него и к счастью для нас, он проиграл чемпионат мира именно команде из Южной Америки.

    Я хотел бы, чтобы европейские команды играли в отборочном турнире в Южной Америке на тех же полях, на которые выходим мы. Тогда я посмотрю, легко это или сложно.

    Каждый говорит то, что думает. Это мнение Мбаппе, и я не могу изменить его», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

    В финале чемпионата мира 2022 года сборная Франции уступила аргентинской национальной команде (3:3, 4:2 пен.).

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