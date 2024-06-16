Куман: Мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать моменты

Главный тренер сборной Нидерландовпрокомментировал победу в матче с Польшей (2:1).

«Вегхорст смог сыграть и привнести пользу команде. У него другой стиль поведения, и это то, что нам было нужно. По прошествии часа счет должен был быть 4:1 в нашу пользу. Мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать моменты. Нам повезло, и мы забили второй гол. Гакпо играл очень хорошо. Он был опасен, и нам следует чаще отдавать ему мяч», — сказал Куман на пресс-конференции.

После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.