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    Рангник: Матч с Францией станет для нас серьезным испытанием

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    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник оценил группу на чемпионате Европы.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «В лице Франции мы, возможно, получили самого сильного соперника уже на старте турнира. Они являются абсолютными фаворитами в борьбе за титул не только на этом Евро, но и через два года на чемпионате мира. Сборная Франции, безусловно, будет первоклассной. Там даже в случае травм всех 11 игроков стартового состава следующие 11 будут ничем не хуже. Так что первый матч станет для нас серьёзным испытанием.

    А дальше — посмотрим. 3-й тур — игра с Нидерландами. Если хотеть выйти из этой группы, то нужно как минимум четыре, а может быть, даже пять или шесть очков, и мы понимаем сложность ситуации», — приводит слова Рангника официальный сайт УЕФА.

    Австрийцы сыграют в группе D с Францией, Нидерландами и Польшей.

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