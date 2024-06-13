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    Кварацхелия назвал задачу сборной Грузии на Евро-2024

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    Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о задаче команды на предстоящий Евро-2024.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    «Стать частью такого важного турнира было величайшей мечтой каждого грузина. Когда мы отобрались на Евро-2024, этот день стал самым счастливым для всех. Но мы приехали в Германию не на экскурсию, не для того, чтобы просто быть здесь. Мы хотим оставить свой след, написать новую страницу в истории. Мы сделаем для этого всё возможное. Наша команда очень сосредоточена и готова к этому турниру. В Грузии все ждут нашего дебюта. Я думаю, 18 июня мы увидим, что Грузия объединилась как одно целое, и постараемся одержать победу в первом же матче.

    Мы ведём подготовку с максимальной интенсивностью, потому что осталось совсем немного до нашей мечты — первого матча на Евро для сборной Грузии. Эмоции переполняют! Но мы стараемся контролировать эти эмоции. Мы готовимся как можем к первой игре, которая является самой важной, потому что мы продолжим выходить на поле с тем же настроением, с каким начали. Наша первая цель, как, вероятно, и у любой другой команды, — миновать групповой этап, и мы сделаем всё для достижения этой цели. Я надеюсь, что первая игра группы закончится в нашу пользу и цель будет достигнута», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Соперниками сборной Грузии на Евро-2024 станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.

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