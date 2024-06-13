Коутиньо может перейти в «Васко Да Гаму»

Карьерав Европе может быть закончена. Бразилец расторгнул контракт си сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Бывший плеймейкер «Ливерпуля», который в 2018 году обошелся «Барселоне» в 142 миллиона фунтов, вернулся из аренды в катарском «Аль-Духаиле», но досрочно завершил сотрудничество с «Астон Виллой» в результате разрыва четырехлетнего контракта, срок действия которого должен был закончиться в 2026 году.

Считается, что первый клуб бразильца является одним из первых претендентов на подписание 32-летнего футболиста. Эксперт по трансферам Фабрицио Романо утверждает, что «Васко да Гама» надеется заполучить своего бывшего игрока.