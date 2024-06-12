Кейн: Пока я в «Баварии», болельщики в Германии немного питают к нам слабость

Нападающийи сборнойрассказал о том, что его партнер по мюнхенской командеоставил записку игроку, когда выезжал из отеля в Бланкенхайме, в котором находится английская сборная.

«Томми (Томас Мюллер) оставил мне небольшую записку, потому что они (сборная Германии) были здесь всего пару недель назад. Он написал мне, что поле для гольфа здесь отличное, но вот погода не слишком хорошая. Отель потрясающий, выглядит фантастически.

Приём, который мне оказали, когда я перешёл в "Баварию", был невероятным, и с того момента, как я поселился в отеле, некоторые сотрудники начали подходить ко мне и здороваться. Я не говорю, что они хотят победы Англии, но я думаю, что теперь, пока я здесь, они немного питают к нам слабость, и это фантастика», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Евро-2024 стартует в пятницу, 14-го июня. Турнир будет проводится в Германии. Сборная Англии на групповом этапе сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.