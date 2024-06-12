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    Кейн: Пока я в «Баварии», болельщики в Германии немного питают к нам слабость

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    Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал о том, что его партнер по мюнхенской команде Томас Мюллер оставил записку игроку, когда выезжал из отеля в Бланкенхайме, в котором находится английская сборная.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Томми (Томас Мюллер) оставил мне небольшую записку, потому что они (сборная Германии) были здесь всего пару недель назад. Он написал мне, что поле для гольфа здесь отличное, но вот погода не слишком хорошая. Отель потрясающий, выглядит фантастически.

    Приём, который мне оказали, когда я перешёл в "Баварию", был невероятным, и с того момента, как я поселился в отеле, некоторые сотрудники начали подходить ко мне и здороваться. Я не говорю, что они хотят победы Англии, но я думаю, что теперь, пока я здесь, они немного питают к нам слабость, и это фантастика», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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