Сербия не оставила шансов Швеции, Австрия и Швейцария сыграли вничью

Подошли к концу еще две товарищеских встречи сборных.

Швеция на своем поле уступила с разгромным счетом Сербии — 0:3.

Голы в этом матче забивали главные звезды гостей Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович и Душан Тадич.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Швеция — Сербия 0:3 Голы: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (18'), 0:2 Александр Митрович (60'), 0:3 Душан Тадич (70') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Исак Хин, Виктор Линделёф (Карл Старфельт, 79'), Йенс-Люс Каюсте, Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг (Уиллот Сведберг, 62'), Никлас Элиассон (Хуго Ларссон, 46'), Густаф Нильссон (Александер Исак, 46'), Энтони Эланга (Эмиль Хольм, 62'), Anton Jonsson Saletros Сербия: Предраг Райкович, Филип Младенович (Филип Костич, 62'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Саша Лукич (Неманья Гудель, 46'), Сергей Милинкович-Савич (Велько Бирманчевич, 71'), Иван Илич, Андрия Живкович (Лука Йович, 71'), Неманья Стоич, Александр Митрович (Душан Тадич, 62'), Душан Влахович (Лазар Самарджич, 79') Предупреждения: Саша Лукич (45 + 1'), Никола Миленкович (45 + 2'), Страхиня Павлович (45 + 2'), Исак Хин (49')

В другом матче Швейцария и Австрия завершили встречу вничью 1:1.

На пятой минуте счет открыл полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер, а на 26-й минуте счет сравнял Сильван Видмер.