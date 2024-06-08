Сербия не оставила шансов Швеции, Австрия и Швейцария сыграли вничью

Сергей Милинкович-Савич Фото: globallookpress.com
Швеция на своем поле уступила с разгромным счетом Сербии — 0:3.
Голы в этом матче забивали главные звезды гостей Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович и Душан Тадич.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Швеция — Сербия 0:3
Голы: 0:1 Сергей Милинкович-Савич (18'), 0:2 Александр Митрович (60'), 0:3 Душан Тадич (70') Швеция: Робин Ольсен, Эмиль Крафт, Исак Хин, Виктор Линделёф (Карл Старфельт, 79'), Йенс-Люс Каюсте, Деян Кулушевски, Эмиль Форсберг (Уиллот Сведберг, 62'), Никлас Элиассон (Хуго Ларссон, 46'), Густаф Нильссон (Александер Исак, 46'), Энтони Эланга (Эмиль Хольм, 62'), Anton Jonsson Saletros Сербия: Предраг Райкович, Филип Младенович (Филип Костич, 62'), Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Саша Лукич (Неманья Гудель, 46'), Сергей Милинкович-Савич (Велько Бирманчевич, 71'), Иван Илич, Андрия Живкович (Лука Йович, 71'), Неманья Стоич, Александр Митрович (Душан Тадич, 62'), Душан Влахович (Лазар Самарджич, 79') Предупреждения: Саша Лукич (45 + 1'), Никола Миленкович (45 + 2'), Страхиня Павлович (45 + 2'), Исак Хин (49')
В другом матче Швейцария и Австрия завершили встречу вничью 1:1.
На пятой минуте счет открыл полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер, а на 26-й минуте счет сравнял Сильван Видмер.
Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
Швейцария — Австрия 1:1
Голы: 0:1 Кристоф Баумгартнер (5'), 1:1 Сильван Видмер (26') Швейцария: Ян Зоммер, Нико Эльведи, Мануэль Аканджи (Леонидас Стергиу, 77'), Рикардо Родригес (Цедрик Цезигер, 77'), Сильван Видмер, Ремо Фройлер, Гранит Джака (Венсан Сьерро, 77'), Стивен Цубер (Михел Эбишер, 42'), Дан Ндой, Рубен Варгас (Ноа Окафор, 66'), Зеки Мохамед Амдуни (Шердан Шакири, 66') Австрия: Хайнц Линднер, Филипп Мвене, Гернот Траунер (Кевин Дансо, 67'), Флавьюс Данильюк (Стефан Пош, 46'), Филипп Линхарт (Максимилиан Вебер, 67'), Романо Шмид, Флориан Кайнц (Патрик Виммер, 46'), Кристоф Баумгартнер (Флориан Гриллич, 46'), Конрад Лаймер (Маттиас Зайдль, 77'), Николас Зайвальд, Михаэль Грегорич Предупреждения: Гранит Джака (57'), Леонидас Стергиу (79'), Николас Зайвальд (82')