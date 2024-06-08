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    Сборная Шотландии: окончательный состав на Евро-2024

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Шотландии
    Стал известен окончательный состав сборной Шотландии на предстоящий чемпионат Европы.

    Сборная Шотландии
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    Сборная Шотландии

    Вратари: Зандер Кларк, Агнус Ганн, Лиам Келли.

    Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Грег Тейлор, Киран Тирни.

    Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей, Кенни Маклин.

    Нападающие: Че Адамс, Томми Конвей, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд, Льюис Морган.

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