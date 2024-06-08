Сборная Шотландии: окончательный состав на Евро-2024

Сборная Шотландии Фото: globallookpress.com
Вратари: Зандер Кларк, Агнус Ганн, Лиам Келли.
Защитники: Лиам Купер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Росс Маккрори, Райан Портеус, Энтони Ралстон, Эндрю Робертсон, Грег Тейлор, Киран Тирни.
Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Билли Гилмор, Райан Джек, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей, Кенни Маклин.
Нападающие: Че Адамс, Томми Конвей, Джеймс Форрест, Лоуренс Шенкленд, Льюис Морган.
Соперниками шотландцев на групповом этапе станут национальные команды Германии, Венгрии и Швейцарии.