Гранат: Уровень сборной России радует

Бывший защитник сборной Россиивысказался о победе главной команды страны в матче с Беларусью (4:0).

«Видно, что сборная серьезно подготовилась к игре. Россия не оставила никаких шансов сборной Беларуси. Конечно, уровень сборной радует.

Единственное, хотелось бы где-то сыграть с соперником посильнее или провести весь матч в равных составах. А так, уровень у команды довольно серьезный», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.