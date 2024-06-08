Гранат: Уровень сборной России радует

Владимир Гранат Фото: globallookpress.com
«Видно, что сборная серьезно подготовилась к игре. Россия не оставила никаких шансов сборной Беларуси. Конечно, уровень сборной радует.
Единственное, хотелось бы где-то сыграть с соперником посильнее или провести весь матч в равных составах. А так, уровень у команды довольно серьезный», — приводит слова Граната «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в 2024-м году сборная России провела 2 товарищеских матча, в которых обыграла Сербию (4:0) и Беларусь с таким же счетом.