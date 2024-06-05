Сычев уверен, что Дзюба продолжит выступать в РПЛ

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о перспективах экс-форвардапродолжить карьеру в РПЛ.

«Я думаю, что Артём Дзюба положительно провёл отрезок в "Локомотиве". Я думаю, что он ещё не сказал своего последнего слова, ещё пригодится. У него и амбиции есть наверняка. Поэтому в чемпионате России обязательно увидим его.

Конечно, он оставил свой след в "Локомотиве", на первом этапе очень полезно выступал», — приводит слова Сычёва ТАСС.

Ранее в «Локомотиве» сообщили о расставании с нападающим Артемом Дзюбой. В сезоне 2023/2024 форвард провел 22 матча за «железнодорожников» во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.