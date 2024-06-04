Семин: Какие основания у Николича возглавить ЦСКА? Я их не вижу

Бывший главный тренервысказался о назначениина пост наставника

«Мне сложно это комментировать, на мой взгляд, Федотов хорошо работал. Какие основания у Николича возглавить ЦСКА? Я их не вижу. Хорошо агенты сработали», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне серб тренировал «Шабаб Аль-Ахли». Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

В России Николич ранее возглавлял московский «Локомотив», с которым выиграл Кубок России-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.