Диас о победе «Реала» в ЛЧ: Такой момент — мечта для любых игроков и тренеров

Полузащитникподелился эмоциями после победы «сливочных» в финале Лиги чемпионов. Команда обыграла дортмундскуюсо счетом 2:0.

«Я очень рад за все, что мы сделали. Матч был трудным, но тогда Мадрид делает то, что он всегда делает, побеждает. Анчелотти, Кроос, Модрич: все были важны, но самое главное — это менталитет. Теперь нам нужно повеселиться, а потом прийти снова к победе в следующем сезоне.

Для меня это был очень хороший сезон, я использовал каждый момент, забивая важные мячи. Я очень счастлив сейчас. Такой момент — мечта для любых игроков и тренеров», — приводит слова Диаса Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов сезона 2023/2024. В составе «сливочных» голами отличились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор.