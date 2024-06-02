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    Диас о победе «Реала» в ЛЧ: Такой момент — мечта для любых игроков и тренеров

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    Полузащитник «Реала» Браим Диас поделился эмоциями после победы «сливочных» в финале Лиги чемпионов. Команда обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

    Браим Диас
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    Браим Диас

    «Я очень рад за все, что мы сделали. Матч был трудным, но тогда Мадрид делает то, что он всегда делает, побеждает. Анчелотти, Кроос, Модрич: все были важны, но самое главное — это менталитет. Теперь нам нужно повеселиться, а потом прийти снова к победе в следующем сезоне.

    Для меня это был очень хороший сезон, я использовал каждый момент, забивая важные мячи. Я очень счастлив сейчас. Такой момент — мечта для любых игроков и тренеров», — приводит слова Диаса Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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