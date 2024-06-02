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    «Балтика» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция финала Кубка России «Балтика» — «Зенит»

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    Сегодня на стадионе «Лужники» в Москве состоится финал Кубка России сезона 2023/2024. Следить за ходом матча между «Балтикой» и «Зенитом» можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Балтика»

    «Балтика» впервые в истории пробилась в финал Кубка России. Примечательно, что калининградцы уже встречались с «Зенитом» на групповой стадии текущего розыгрыша турнира. Подопечные Сергея Игнашевича уступили петербуржцам первую строчку и вышли в плей-офф со второй позиции, обойдя «Ахмат» и «Крылья Советов».

    В 1/4 финала Пути РПЛ «Балтике» противостоял «Локомотив». Победитель противостояния был определен в серии пенальти ответного матча, где точнее оказались калининградцы. В полуфинале против ЦСКА «Балтика» так и не смогла забить ни одного гола и после поражения в двух матчах (0:1 и 0:2) опустилась в сетку Пути регионов. В нижней части сетки калининградцы сначала обыграли «Ростов» (1:0), а затем в этой части финала с таким же счетом взяли верх над московским «Спартаком».

    «Балтика» вышла в Суперфинал Кубка России, но не смогла сохранить себе место в РПЛ на будущий сезон. Калининградцы заняли предпоследнее 15 место , набрав 26 очков в 30-ти матчах. Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сообщил, что покинет команду после финала Кубка России.

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    «Зенит»

    «Зенит» является четырехкратным победителем Кубка России. Последний раз команда из Санкт-Петербурга выигрывала трофей в сезоне 2019/2020, обыграв в финале «Химки».

    На пути к решающему матчу нынешнего розыгрыша трофея петербуржцы выиграли свою группу, набрав 14 очков в 6-ти матчах. В квартете также находились «Балтика», «Ахмат» и «Крылья Советов». В первом раунде плей-офф не без труда было пройдено «Динамо», затем в принципиальном противостоянии был обыгран «Спартак». И наконец в финале Пути РПЛ подопечные Сергея Семака одолели ЦСКА в серии пенальти ответного матча.

    «Зенит» имеет шанс сделать золотой дубль в этом году. «Сине-бело-голубые» стали первыми в невероятной развязке РПЛ, одержав победу в заключительном туре над «Ростовом» (2:1). «Зенит» обошел «Краснодар» и «Динамо» в турнирной таблице и в шестой раз подряд стал чемпионом России.

    Личные встречи

    Команды 4 раза встречались в текущем сезоне — по два раза в Кубке России и чемпионате. В кубке «Зенит» и «Балтика» одержали по одной победе, а в чемпионате оба раза сильнее оказалась команда из Санкт-Петербурга.

    Всего в 7-ми очных матчах на счету «Зенита» 4 победы, «Балтика» выиграла дважды и в одном случае была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Зенит» с коэффициентом 1.83.

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