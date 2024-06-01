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    «Боруссия» — «Реал»: стартовые составы команд

    «Боруссия» — «Реал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Боруссия» и «Реал» опубликовали стартовые на финал Лиги чемпионов.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    «Боруссия»: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Адейеми, Брандт, Санчо, Фюллкруг.

    Запасные: Ватьен, Байноу-Гиттенс, Вольф, Зюле, Лотка, Мален, Мейер, Мукоко, Нмеча, Озджан, Ройс, Аллер.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

    Запасные: Лунин, Кепа, Эдер Милитао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Тчуамени, Себальос, Фран Гарсия, Браим Диас, Гюлер.

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  • Сегодня

    • Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится сегодня, 1-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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