Сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне определится победитель Лиги Чемпионов сезона 2023/2024. Следить за ходом матча между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия»

Дортмундская «Боруссия» пробилась в финал Лиги Чемпионов в третий раз в истории. Немецкой команде удалось взять «ушастого» с первой попытки, обыграв в решающем матче 1997 года «Ювентус». Через 16 лет в 2013 году дортмундцы вновь вышли в финал, но уступили там «Баварии».

На пути к «Уэмбли» «Боруссия» вышла в плей-офф с первого места «группы смерти», опередив ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл». В 1/8 финала подопечные Эдина Терзича разобрались с ПСВ, а на следующей стадии выбили из турнира мадридский «Атлетико». Полуфинал с ПСЖ выдался небогатым но голы и команде из Дортмунда для выхода в финал хватило двух побед с одинаковым счетом 1:0.

«Боруссия» завершила чемпионат Германии на 5-й строчке в турнирной таблице и благодаря дополнительной квоте пробилась в основной этап Лиги Чемпионов на будущий сезон. «Шмели» заработали 63 очка в 34-х матчах: 18 побед, 9 ничьих и 7 поражений. В заключительном туре Бундеслиги «Боруссия» дома разгромила «Дармштадт» (4:0).

«Реал»

Мадридский «Реал» является рекордсменом по количеству побед в Лиге Чемпионов (14). Кроме того, за последние 10 лет «сливочные» 5 раз брали «ушастого». Последняя на данный момент победа «Реала» в Лиге Чемпионов случилась в 2022 году. В том финале мадридцы обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Подопечные Карло Анчелотти катком прошлись по групповому этапу текущего сезона Лиги Чемпионов, одержав победы во всех 6-ти матчах. В 1/8 финала «Реал» не без труда обыграл «Лейпциг», а на следующей стадии выбил из турнира «Манчестер Сити» в серии послематчевых пенальти ответного матча. Мадридцы были близки к вылету от «Баварии» в полуфинале, но испанский клуб совершил очередной камбэк и вырвал путевку в финал.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании «Реал» стал первым, набрав 95 очков в 38-ми матчах и оторвавшись от второй «Барселоны» на 10 баллов. В заключительном туре Примеры мадридцы разошлись миром с «Бетисом» — 0:0.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе сезона 2017/2018. В обоих матчах победу отпраздновал «Реал» — 3:1 в гостях и 3:2 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету мадридцев 4 победы, «Боруссия» оказалась сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Реал» с коэффициентом 1.75.