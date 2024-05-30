Ройс: Не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале ЛЧ

Полузащитник дортмундскойподелился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против мадридского

«Я бы сказал, что не может быть ничего лучше, чем провести свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его.

Я начал свой путь с финала Лиги чемпионов на "Уэмбли" в 2013 году и заканчиваю финалом в 2024-м. Карьеру в "Дортмунде" можно завершить и хуже», — цитирует Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реалом» состоится 1-го июня в 22:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ройс покинел стан «шмелей» после окончания нынешнего сезона.