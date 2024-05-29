Хави отказался возглавить сборную Южной Кореи

По данным источника, 44-летний специалист планирует взять небольшой творческий отпуск, после чего начнет рассматривать предложения.
Пост главного тренера сборной Южной Кореи уже несколько месяцев остается вакантным после увольнения Юргена Клинсмана.
Также отмечается, что в назначении Хави заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Милан».
Напомним, в апреле «Барселона» уговорила Хави продолжить работу с командой в следующем сезоне, но уже через несколько недель президент клуба Жоан Лапорта решил уволить тренера из-за его высказываний в прессе.