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    Хави отказался возглавить сборную Южной Кореи

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    Хави сразу после ухода из «Барселоны» отказался от возможности возглавить сборную Южной Кореи, сообщает Diario AS.

    Хави
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    Хави

    По данным источника, 44-летний специалист планирует взять небольшой творческий отпуск, после чего начнет рассматривать предложения.

    Пост главного тренера сборной Южной Кореи уже несколько месяцев остается вакантным после увольнения Юргена Клинсмана.

    Также отмечается, что в назначении Хави заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

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    • Напомним, в апреле «Барселона» уговорила Хави продолжить работу с командой в следующем сезоне, но уже через несколько недель президент клуба Жоан Лапорта решил уволить тренера из-за его высказываний в прессе.

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