Хави отказался возглавить сборную Южной Кореи

сразу после ухода из «Барселоны» отказался от возможности возглавить сборную, сообщает Diario AS.

По данным источника, 44-летний специалист планирует взять небольшой творческий отпуск, после чего начнет рассматривать предложения.

Пост главного тренера сборной Южной Кореи уже несколько месяцев остается вакантным после увольнения Юргена Клинсмана.

Также отмечается, что в назначении Хави заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Милан».

Напомним, в апреле «Барселона» уговорила Хави продолжить работу с командой в следующем сезоне, но уже через несколько недель президент клуба Жоан Лапорта решил уволить тренера из-за его высказываний в прессе.