Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи»

Нападающийможет стать игроком. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что в трансфере бельгийца заинтересован Антонио Конте, который с большой доли вероятности возглавит «Наполи». У Лукаку сохранились теплые отношения со специалистом со времен работы в «Интере». Игрок может стать отличной заменой Осимхену, который близок к переходу в ПСЖ.

Отмечается, что права на футболиста принадлежат «Челси», контракт рассчитан до лета 2026-го года.

В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Рому» 32 матча в Серии А, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.