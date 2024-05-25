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    Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи»

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    Нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку может стать игроком «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Стало известно, что в трансфере бельгийца заинтересован Антонио Конте, который с большой доли вероятности возглавит «Наполи». У Лукаку сохранились теплые отношения со специалистом со времен работы в «Интере». Игрок может стать отличной заменой Осимхену, который близок к переходу в ПСЖ.

    Отмечается, что права на футболиста принадлежат «Челси», контракт рассчитан до лета 2026-го года.

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    • В нынешнем сезоне Лукаку провел за «Рому» 32 матча в Серии А, забил 13 голов и сделал 3 голевые передачи.

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