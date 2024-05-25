Личка: Мы проиграли, попав дважды в штангу, это футбол

Главный тренервысказался о поражении своей команды в последнем 30-м туре РПЛ с(0:1).

«К этому матчу не надо команду эмоционально готовить, потому что все знают, что это за матч. Я думаю, что команда хорошо сыграла в защите, потому что тяжело играть с Кордобой. Можно сказать, что в первом тайме ничего не допускали у своих ворот.

При этом у Карраскаля был хороший шанс вывести нас вперёд. Но "Краснодар" играл много с мячом, и у нас не получалось играть больше с мячом в середине поля. Мы проиграл, попав дважды в штангу. Это футбол», — сказал Личка Чемпионату.

По итогам нынешнего сезона «Динамо» заняло 3-е место в таблице РПЛ с 55-ю очками в активе.