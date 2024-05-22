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    Гасперини: Серия А прогрессирует с каждым годом

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий по поводу прогресса чемпионата Италии в последние годы.

    Джанпьеро Гасперини
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    Джанпьеро Гасперини

    «Думаю, чемпионат Италии в последние годы добился значительного прогресса. Наши команды выходят в финалы, мы улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА. Что касается нашей команды, участие в таких матчах только помогает в развитии», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Сегодня, 22 мая, «Аталанта» в решающем матче Лиги Европы сразится с немецким «Байером». Встреча пройдет на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало встречи — в 22:00 мск.

    В главной игре Лиги конференций итальянская «Фиорентина» встретится с греческим «Олимпиакосом» в среду, 29 мая.

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