Гасперини: Серия А прогрессирует с каждым годом

Главный тренер «Аталанты»дал комментарий по поводу прогресса чемпионата Италии в последние годы.

«Думаю, чемпионат Италии в последние годы добился значительного прогресса. Наши команды выходят в финалы, мы улучшили свои позиции в рейтинге УЕФА. Что касается нашей команды, участие в таких матчах только помогает в развитии», — цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги Европы

Сегодня, 22 мая, «Аталанта» в решающем матче Лиги Европы сразится с немецким «Байером». Встреча пройдет на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В главной игре Лиги конференций итальянская «Фиорентина» встретится с греческим «Олимпиакосом» в среду, 29 мая.