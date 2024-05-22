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    Источник: Новым тренером «Баварии» станет Компани

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    Бельгийский тренер Венсан Компани, работающий сейчас в «Бернли», близок к тому, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию».

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    По данным The Telegraph, переговоры Компании и гранда немецкого футбола находятся на завершающей стадии и в ближайшее время стороны ударят по рукам.

    «Баварии» нравится, что Компани играл, а затем работал под руководством Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» и прививает похожий стиль игры. Напомним, испанский тренер несколько лет успешно руководил мюнхенцами и оставил о себе добрую память в клубе.

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    • Венсан Компани в 2022 году стал тренером «Бернли» и в первый же сезон вывел клуб в АПЛ, но в этом году снова опустился в Чемпионшип. Ранее он успешно работал в бельгийском «Андерлехте».

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