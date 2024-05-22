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    Бонгонда: Буду в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет мне, что пора уходить

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    Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда признался, что не планирует покидать московский клуб.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Я уже говорил, что я планирую быть в "Спартаке" до тех пор, пока клуб не скажет мне: "Ты можешь идти", — приводит слова конголезского футболиста "Матч ТВ".

    Бонгонда перешел в "Спартак" летом 2023 года из испанского "Кадиса". В текущем сезоне он провел в чемпионате России 24 матча, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Бонгонда в пять миллионов евро. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.

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