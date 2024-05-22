Бонгонда: Буду в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет мне, что пора уходить

Тео Бонгонда Фото: globallookpress.com
«Я уже говорил, что я планирую быть в "Спартаке" до тех пор, пока клуб не скажет мне: "Ты можешь идти", — приводит слова конголезского футболиста "Матч ТВ".
Бонгонда перешел в "Спартак" летом 2023 года из испанского "Кадиса". В текущем сезоне он провел в чемпионате России 24 матча, забил семь мячей и сделал две результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Бонгонда в пять миллионов евро. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2027 года.