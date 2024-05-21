Стал известен расширенный состав сборной Словении на Евро-2024

Пресс-служба сборной Словении опубликовала заявку на чемпионат Европы 2024-го года.

Состав сборной Словении на Евро-2024:

Вратари: Ян Облак, Вид Белец, Игорь Векич, Матевж Видовшек.

Защитники: Юре Балковец, Яка Бийол, Миха Блажич, Давид Брекало, Ваня Дркушич, Эрик Янжа, Жан Карничник, Петар Стоянович, Жан Залетел.

Полузащитники: Тими Макс Элшник, Адам Гнезда-Черин, Йон Горенц Станкович, Томи Хорват, Ясмин Куртич, Санди Ловрич, Беньямин Вербич, Миха Зайц, Адриан Желькович, Нино Жугель.

Нападающие: Жан Челар, Йосип Иличич, Ян Млакар, Беньямин Шешко, Андраж Шпорар, Жан Випотник, Лука Захович.

Напомним, что чемпионат Европы 2024-го года будет проводиться в Германии с 14-го июня по 14-е июля. Словения попала в группу С, где сыграет против Дании, Сербии и Англии.