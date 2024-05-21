Португалия U17 обыграла юниоров из Испании в матче ЧЕ-2024 U17

одолела(2:1) в матче группового этапа чемпионата Европы 2024-го года до 17-и лет.

В составе португальской сборной голы забили Кардозу Варела на 25-й минуте и Родриго Мора на 33-й минуте.

Единственный гол у Испании U17 забил Даниэль Янес на 19-й минуте.

После этого матча Португалия U17 занимает 1-е место в группе D с 3 очками в активе. Юниоры Испании — на 4-й позиции без набранных очков.

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В параллельном матче группы С Словакия U17 сыграла вничью с юниорами Швеции со счетом 0:0.

За весь матч обе команды нанесли по 3 удара в створ ворот. Словакия U17 подала только 1 угловой, а Швеция U17 получила 3 предупреждения.

После этого матча Швеция U17 занимает 1-е место в своей группе (1 очко). Юниоры Словакии — на 2-й позиции с тем же количеством баллов.