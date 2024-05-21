Алдонин: «Динамо» в Краснодаре ждёт невероятно сложный матч

Экс-футболистподелился мыслями о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«Сейчас сложно прогнозировать, кто станет победителем в чемпионской гонке, но ближе всех "Динамо". Однако мы все понимаем, что динамовцев в Краснодаре ждёт невероятно сложный матч, потому что "Краснодар" также участвует в чемпионской гонке. Поэтому совсем скоро мы всё узнаем.

Я считаю, что новый чемпион — это очень хорошо для нашего чемпионата и для интриги в следующем сезоне. Потому что пятикратное чемпионство "Зенита" — это, безусловно, достижение для клуба, но все в предвкушении, что появится новая чемпионская команда. Это добавляет интереса», — сказал Алдонин Чемпионату.

После 29-и туров «Динамо» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Зенит» с 54 баллами, а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (53).

В последнем туре нынешнего сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром» 25-го мая, а «Зенит» в тот же день встретится с «Ростовом».