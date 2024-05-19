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    Колыванов: Джикия — мужик, жалко, что уходит из «Спартака»

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    Известный российский игрок и тренер Игорь Колыванов прокомментировал расставание капитана «Спартака» Георгия Джикия с клубом.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Джикию надо поблагодарить за те сезоны, которые он отыграл в "Спартаке". Он стал чемпионом, а также выиграл Кубок и Суперкубок России. Кроме того, являлся оплотом обороны "Спартака". Он два года назад получил травму колена, у него тяжело прошло восстановление. Поэтому мне кажется, что он не смог набрать ту форму, в которой был до операции.

    Рано или поздно всем футболистам приходится уходить из больших клубов. Но я думаю, что Джикия пригодится многим командам РПЛ, они будут рады видеть его в своих рядах. Хочу отметить, что он был настоящим профессионалом и мужиком. В "Спартаке" и сборной России отдавался игре на сто и больше процентов. Поэтому, конечно, печально, когда такие игроки покидают клуб, в котором провели большое количество времени.

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    • Я думаю, что болельщики его хорошо проводили. А сам Джикия, наверное, понимает, что у него уровень уже не тот, который ждёт руководство и он сам. Такой уход — это рабочий момент. Сидеть в его возрасте не стоит, он вполне может играть на самом высоком уровне. Может быть, в другом клубе он раскроется ещё больше», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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