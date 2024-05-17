ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян СтанковичСербский «Дракон». Деян Станкович возглавил «Спартак»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Футболисты «Вест Хэма» будут готовы победить нас

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Вест Хэм
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед последним матчем английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне с «Вест Хэмом».

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «У меня есть ощущение, что матч будет похож на игру с "Астон Виллой" (в сезоне-2021/22 "Манчестер Сити" играл против "Астон Виллы" в заключительном туре, проигрывал 0:2 в ходе игры и победил 3:2, выиграв титул АПЛ).

    Мы хотели бы повести 3:0 к 10-й минуте матча, но такого не произойдет. Я достаточно видел игры "Вест Хэма". В их игре есть элементы, которые нам нужно проконтролировать, иначе придется непросто. Есть два дня на подготовку к матчу, и мы будем готовы.

    Я готовлюсь к очень тяжелому, тяжелому матчу. Хочу внушить моим футболистам: "Посмотрим, как 'Тоттенхэм' боролся за каждый мяч, на их агрессию". В этом у меня не было сомнений.

  • С одной рукой на трофее. «Ман Сити» взял под свой контроль титульную гонку, победив «Тоттенхэм»
  • Реакция спортивных СМИ на домашнее поражение лондонского клуба в перенесенном матче
  • 15/05/2024

    • 11 футболистов "Вест Хэма" будут готовы победить нас. Как и "Астон Вилла" два сезона назад. От них ничего не ожидали. Мы и наши болельщики должны быть готовы быть с нами с первой минуты», — сказал Гвардиола Sky Sports.

    Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэма» 19-го мая в 18:00 мск. В случае победы, «горожане» 4-й раз подряд станут победителями английской Премьер-лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Фиорентина» и «Наполи» сильнейшего?
  • «Фиорентина» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Германия учинит ещё один разгром?
  • Германия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.74
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры