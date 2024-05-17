Гвардиола: Футболисты «Вест Хэма» будут готовы победить нас

Главный тренерподелился мыслями перед последним матчем английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне с

«У меня есть ощущение, что матч будет похож на игру с "Астон Виллой" (в сезоне-2021/22 "Манчестер Сити" играл против "Астон Виллы" в заключительном туре, проигрывал 0:2 в ходе игры и победил 3:2, выиграв титул АПЛ).

Мы хотели бы повести 3:0 к 10-й минуте матча, но такого не произойдет. Я достаточно видел игры "Вест Хэма". В их игре есть элементы, которые нам нужно проконтролировать, иначе придется непросто. Есть два дня на подготовку к матчу, и мы будем готовы.

Я готовлюсь к очень тяжелому, тяжелому матчу. Хочу внушить моим футболистам: "Посмотрим, как 'Тоттенхэм' боролся за каждый мяч, на их агрессию". В этом у меня не было сомнений.

11 футболистов "Вест Хэма" будут готовы победить нас. Как и "Астон Вилла" два сезона назад. От них ничего не ожидали. Мы и наши болельщики должны быть готовы быть с нами с первой минуты», — сказал Гвардиола Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэма» 19-го мая в 18:00 мск. В случае победы, «горожане» 4-й раз подряд станут победителями английской Премьер-лиги.