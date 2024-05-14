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    Луис Энрике: Не слышал никакого свиста в адрес Мбаппе

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о прощании болельщиков парижан с форвардом Килианом Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    12 мая в Париже прошел матч 33-го тура Лиги 1, в котором «ПСЖ» уступил «Тулузе» (1:3). Перед началом игры диктор объявил состав по стадиону. Услышав фамилию Мбаппе, фанаты начали свистеть.

    «Я не слышал никакого свиста, только огромную поддержку. Все, что я слышал — это аплодисменты, скандирования и восторг, и я думаю, Килиан это заслужил. Болельщики, как всегда, были великолепны.

    Мне показалось, что прощание с Мбаппе было фантастическим и очень душевным. Здорово оценивать по заслугам работу игрока такого уровня. Без сомнения, он легенда клуба, несмотря на молодой возраст. Нам предстоит еще несколько матчей. Я желаю ему удачи в дальнейшей карьере.

    Почему не заменил Мбаппе, чтобы его проводили аплодисментами? Я не думал о его замене, потому что каждый раз, когда я это делал, вы [журналисты] поднимали шум по этому поводу. Поэтому я решил оставить его в игре на 90 минут, чтобы никого не злить», — приводит слова Энрике ESPN.

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