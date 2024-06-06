Официально: Николич подписал контракт с ЦСКА

Сербский специалиствозглавил. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

«Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Марко, добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — написано в заявлении клуба.

Напомним, что 3-го июня пресс-служба ЦСКА объявила о расставании с Владимиром Федотовым. Под его руководством армейцы заняли 6-е место в таблице РПЛ сезона 2023/2024 с 48-ю очками в активе.