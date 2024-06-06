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    Официально: Николич подписал контракт с ЦСКА

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    Сербский специалист Марко Николич возглавил ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Марко Николич — новый главный тренер ПФК ЦСКА! Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/2026. Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

    Марко, добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» — написано в заявлении клуба.

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