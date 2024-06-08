Перу
Парагвай
Перу
Турнирное положение: Перуанцы переживают не лучшие времена. В своей отборочной группе они оккупировали последнее 10 место.
При этом сборная Перу в 6 матчах набрала всего 2 очка. А вот забить ей удалось всего лишь один мяч.
Перу — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в последней контрольной встрече перуанцы победили. Команда учинила разгром доминиканцам (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах сборная Перу выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
В двух последних матчах перуанцы победили. А вот до того команда не сумела переиграть венесуэльцев (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: перуанцы в последних матчах явно прибавили в плане реализации. Вот только соперники в них были скромные…
Матчи с парагвайцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков сборная Перу выиграла дважды при 3 паритетах.
Очевидно, что хозяева будут активно атаковать. Перуанцы явно максимально воспользуются поддержкой родных трибун.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвайцы сражаются за выход на Мундиаль. На текущий момент они находятся на 7 месте в южноамериканской группе.
При этом Парагвай выиграл всего в 1 матче из 6. Да и забила команда всего лишь 1 мяч при 3 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре отбора парагвайцы потерпели коллизию. Дома команда минимально уступила Колумбии.
До того парагвайцы не сумели переиграть Чили (0:0). А вот чуть ранее команда добыла победу над слабенькой Боливией (1:0).
Причем Парагвай уже почти 10 лет не может одолеть перуанцев. Да и атака команды в нынешнем виде явно не впечатляет.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: парагвайцы переживают явный кризис жанра. Зато обороняется команда достаточно уверенно.
Притом, что последний очный поединок принес сухой паритет. Случился он в сентябре минувшего года.
В 5 своих последних матчах Парагвай выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды отличились одним забитым мячом при 3 пропущенных.
Парагвайцы явно не собираются отдавать инициативу хозяевам. Да и пора бы команде улучшать реализацию!
Статистика для ставок
- Парагвай уже почти 10 лет не может обыграть перуанцев
- Перу выиграл в 2 своих последних поединках
- Парагвай в двух последних матчах не забил ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перу — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.32 и 1.59.
- 1.70Беларусь — Россия: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.81Германия — Греция: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.75Англия — Исландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Перуанцы в последних матчах заметно улучшили свои результаты, да и соперник не лыком шит.
И те, и другие явно постараются прибавить в плане реализации, да и вообще, являются принципиальными соперниками.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья за 3.15